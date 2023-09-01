В Северной Осетии началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в Беслане

Во двор школы №1 жители принесли игрушки и воду

БЕСЛАН, 1 сентября. /ТАСС/. Трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1 Беслана в Северной Осетии началась со школьного звонка. Он прозвучал в 09:15, тогда 19 лет назад в это время во дворе школы раздался первый выстрел террористов, передает корреспондент ТАСС.

На памятную церемонию с утра люди идут в разрушенную школу. Они приносят цветы, зажигают у фотографий погибших в спортзале свечи. Цветы возложили глава республики Сергей Меняйло, сотрудники ведомств, члены общественных организаций.

Во двор школы принесли игрушки и воду, которую террористы не разрешали пить заложникам, удерживая их в спортзале в течение трех дней. Звучит траурная музыка, церемония проходит в полном молчании.

Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони выступит в музыкальной школе Беслана. Вечером во дворе школы зажгут свечи в память о погибших.

Траурные мероприятия пройдут также во Владикавказе, Южной Осетии, у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и странах. По всей Северной Осетии отменены торжественные школьные линейки, образовательный процесс начнется после завершения вахты памяти - 5 сентября.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.