Лавров напутствовал первоклассников и одиннадцатиклассников гимназии им. Примакова

В частности, глава МИД РФ пожелал одиннадцатиклассникам сделать такой выбор, который поможет им стать самостоятельными и успешными людьми

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил учеников подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова с началом нового учебного года и пожелал одиннадцатиклассникам сделать такой выбор, который поможет им стать самостоятельными и успешными людьми.

"Хочу прежде всего пожелать первоклассникам успешно войти в новое для вас качество жизни, в школу. Вы сегодня переступаете ее порог. Будут наверняка у вас, может быть, уже состоялись, новые знакомства, новые друзья появятся. Будут и успехи, но будут и сложности, будут испытания. Вы все преодолеете, я не сомневаюсь, если будете слушать своих учителей, которые вам будут помогать учиться мыслить самостоятельно, это самое главное", - сказал глава МИД России на Дне знаний в гимназии им. Е. М. Примакова.

Лавров также обратился и к одиннадцатиклассникам, "которые получили те богатые знания, которые дает гимназия Примакова и сейчас вступают в последний год перед экзаменационными испытаниями, когда придется выбирать дальнейший путь в жизни".

"Желаю вам сделать такой выбор, который будет отвечать вашим собственным интересам, и выбор, который потом вам в жизни поможет состояться как самостоятельному, успешному человеку, - добавил министр. - Если кто-то после завершения 11-го класса выберет поступать в МГИМО, я не буду возражать. Мы будем только рады, потому что наш вуз пополняется за счет самых талантливых выпускников школ со всей нашей родины, но прежде всего, конечно, из московского региона".

Лавров отметил, что открывать вместе в гимназии новый учебный год стало традицией. "Мне очень приятно, что гимназия Примакова с каждым таким событием, с каждым годом укрепляет свой авторитет, свою репутацию, свою притягательность для все большего и большего числа наших граждан, которые хотели бы, чтобы их дети получили образование в этом прекрасном учебном заведении, где великолепные профессиональные преподаватели, самые современные образовательные методики и инфраструктура, которая, конечно, говорит сама за себя и не нуждается в каких-то дополнительных комплиментах", - отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что имя Евгения Максимовича Примакова связано с огромным количеством великих событий в жизни России, ее становления как самостоятельного, независимого государства, с формированием внешней политики страны. "Евгений Максимович навсегда останется в нашей памяти как великий дипломат, ученый, государственный деятель. Прошу, чтобы всей своей учебой, всеми своими делами вы были достойны его памяти. Удачи вам и успехов", - сказал он.