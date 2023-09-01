Уровень наполняемости водохранилищ Стамбула упал до самой низкой отметки с 2014 года

Уровень водных запасов составляет 28,97%

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Водохранилища Стамбула по состоянию на 1 сентября оказались заполнены до самого низкого уровня с 2014 года. Об этом говорится в отчете Стамбульского управления водоснабжения и канализации.

Как следует из отчета, нынешний уровень водных запасов составляет 28,97%. Это средний показатель наполняемости 10 главных водохранилищ Стамбула. Причем в некоторых водоемах уровень опустился ниже 10%. За последние две недели августа снижение запасов составило около 3,5%. К такому положению дел привела жара и отсутствие достаточного количества осадков.

Настолько критическая ситуация в последний раз наблюдалась в конце августа 2014 года. Тогда средний уровень наполняемости водохранилищ упал ниже 16%.

Власти призывают население к максимальной экономии в связи с кризисным положением в мегаполисе, в частности просят не мыть машины и меньше использовать воду для хозяйственных нужд. С 20 августа они временно прекратили подачу воды для орошения садов и газонов 15 тыс. клиентов в Стамбуле. Среднесуточное потребление воды в городе достигло 3,5 млн куб. м, что является самым высоким показателем за последние годы. Около 800 тыс. куб. м в сутки абоненты тратили на ландшафтное орошение.

При норме в размере 868,7 млн куб. м воды ее запасы в водохранилищах Стамбула уменьшились сейчас примерно до 250 млн куб. м. Власти называют ситуацию критической. Специалисты пока не могут однозначно сказать, повысится ли уровень воды в хранилищах благодаря осенним дождям.