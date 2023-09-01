Проходной балл на бюджет в МГИМО в 2023 году был рекордным

Он составил 95,5

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проходной балл на бюджет в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ в 2023 году был рекордным и составил 95,5. Об этом сообщил ректор университета Анатолий Торкунов, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"У нас 179 стобалльников по ЕГЭ, причем из них 2 имеют 100 баллов по трем предметам, то есть по всем, 27 имеют 100 баллов по двум предметам, и 150 имеют по 100 баллов по одному предмету. Конечно, хочется верить, что набор прекрасный, поскольку почти половина закончила школу с золотой медалью или получила аттестат с отличием из поступивших. Балл был как всегда рекордный - 95,5 на бюджет, 84 балла на договор", - сказал он.

Торкунов также отметил широкое представительство студентов. По его словам, почти 50% поступивших представляют большинство регионов России. "Очень большая группа поступивших - это так называемые целевики, то есть ребята, которых направили на учебу регионы, имея в виду использовать их в качестве специалистов, профессионалов после окончания нашего университета", - указал ректор.