В Москве в 2024 году появится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами

Общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами в московском районе Гольяново ожидается в 2024 году, площадь объекта составит около 4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в районе Гольяново по адресу: улица Алтайская, владение 33. Строители уже завершают бетонирование фундаментной плиты, до конца сентября планируем завершить монолитные работы на подземном этаже", - сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. м. Для обеспечения хорошей инсоляции предусмотрено панорамное остекление. Объект будет включать два бассейна, спортивный зал, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. Прилегающая территория будет благоустроена.

Единая пропускная способность объекта, который будет приспособлен для маломобильных групп граждан, составит 1,13 тыс. человек в сутки - 113 человек в смену.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом", - добавил Загрутдинов.