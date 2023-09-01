1 сентября, 08:54

На юго-западе Москвы построили Храм Святителя Луки

Двухуровневое здание расположено на территории городской клинической больницы имени В. В. Виноградова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Храм Святителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы на территории больницы № 64. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В Академическом районе Юго-Западного административного округа на территории городской клинической больницы № 64 имени В. В. Виноградова по адресу: улица Вавилова, дом 61, введен в эксплуатацию храм Святителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского", - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он рассказал, что здание храма - двухуровневое с крестильной купелью и алтарной частью в цокольном этаже, имеет парадный вход с лестницей. Доминантой западного фасада стала надстроенная над притвором звонница с устремленным ввысь декоративным силуэтом.

Вход в храм для прихожан предусмотрен как со стороны больницы, так и городской территории. Департамент с 2014 года обеспечивает ввод храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы". Его сопредседатели - мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На данный момент при участии Департамента градостроительной политики города Москвы по программе строительства храмовых комплексов ввели в эксплуатацию 102 объекта, в том числе 11 объектов на территории Юго-Западного административного округа. 

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