В новосибирском командном училище открыли памятник Герою России на СВО

В сентябре 2022 года офицер в одиночку прикрывал отход сослуживцев во время контрнаступления ВСУ, за что его посмертно удостоили награды Герой России

НОВОСИБИРСК, 1 сентября, /ТАСС/. Памятник участнику СВО, выпускнику Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища (НВВКУ), капитану Вячеславу Кевишу установили на территории вуза, рассказал на церемонии открытия мемориала начальник НВВКУ, генерал-майор Сергей Маркович.

"Открываем бюст нашего выпускника 2009 года, гвардии капитана Кевиша Вячеслава Эдуардовича. 16 сентября 2022 года во время контрнаступления Вооруженных сил Украины гвардии капитан Кевиш остался на поле боя в одиночку, прикрывая отход своих сослуживцев и подчиненных. В неравном бою, уничтожив десятки нацистов, героически погиб от полученных ран. Указом президента Российской Федерации от 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоена высшая награда Герой России посмертно", - сказал Маркович.

За время СВО это звание получили 17 выпускников НВВКУ, из которых 12 - посмертно. При этом почти каждый второй выпускник награжден либо Орденом мужества, либо другой государственной наградой, рассказал ТАСС замначальника училища по учебной и научной работе, полковник Дмитрий Волоткович. Всего звание Героя России получили 45 офицеров, окончивших НВВКУ. Кроме того, в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к началу нового учебного года, 110 курсантов выпускного курса, принимавшие участие в СВО, получили государственные и ведомственные награды.

НВВКУ - одно из ведущих военно-учебных заведений России. Основано в 1967 году как Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Нынешнее название получило в 2004 году. Среди выпускников училища - более 50 генералов, а также видные ученые, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации России, военные педагоги, писатели, артисты, телевизионные работники.