Более 600 сотрудников ФМБА работают в Энергодаре

ФМБА с июня приступило к медицинскому и санитарно-эпидемиологическому обслуживанию жителей города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Число сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, трудящихся в Энергодаре Запорожской области, составляет более 600 человек. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в Медико-биологическом университете инноваций и непрерывного образования Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

В пятницу она поздравила ординаторов, студентов и преподавателей университета с началом нового учебного года.

"С 1 июня по решению президента РФ мы приняли в свой состав город Энергодар Запорожской области. И сейчас более 600 человек - сотрудников агентства работают в этом городе. Это и мощная медико-санитарная часть, и специальное подразделение радиационной защиты, которое работает на Запорожской АЭС, и специальный корпус радиационной защиты на территории медсанчасти", - сказала она.

С июня 2023 года ФМБА России приступило к медицинскому и санитарно-эпидемиологическому обслуживанию жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции.

Скворцова также добавила, что после ЧП на Каховской ГЭС подразделения агентства первыми явились на помощь населению. "С 12 июня по сегодняшний день отряд из 40 человек работает так, что нам за них не стыдно, в день проводя через себя более 400 пациентов, из них 10% детей. Уже сегодня там, на месте, в мобильных операционных проведено более 180 операций, реанимаций", - пояснила она.