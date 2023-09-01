Лукашенко подарил автобус школе, построенной в Воронеже с помощью белорусских строителей

Образовательное учреждение рассчитано на 3 тыс. учеников

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил автобус школе, рассчитанной почти на 3 тыс. учеников, которую построили с помощью белорусских строителей. Она открылась по нацпроекту "Демография" в Воронеже.

"Самые искренние приветствия, поздравления с Днем знаний и открытием вашей замечательной мега-школы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус. Белорусский новый школьный автобус, который, думаю, очень пригодится в вашем большом хозяйстве", - сказал на открытии школы посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Он добавил, что Воронеж сделал себе подарок в виде самой большой и современной школы в России. "Конечно, для меня особая гордость, что эта школа построена с участием Белоруссии, белорусов - это лишний пример, доказательство, что наши братские близкие страны будут реализовывать такие замечательные, классные грандиозные проекты. 3 тыс. учеников, 110 классов - нет даже такого количества букв в алфавите", - сказал посол.

Он добавил, что в школе построили обсерваторию, театр, семь спортплощадок, теплицы, создали классы робототехники, дронов. "Может, ваша школа станет первой в России, где ученики откажутся от каникул? Зачем они, когда все время можно проводить здесь и будет весело и интересно", - сказал Крутой.

Открытие школы прошло 1 сентября. Там будут учиться 2 860 детей. Ее площадь - 60 тыс. кв. м., в семи учебных блоках по направлениям "Наука", "Общество", "Техника и IT", "Искусство", "Спорт" и других созданы художественные мастерские, астрономическая башня, лаборатории для учебных опытов, а также спортивные площадки и поля для различных соревнований. Школа станет частью социального узла, в котором построят дошкольное учреждение на 600 мест, спортивный кластер, школу искусств на 1,4 тыс. мест, библиотеку, поликлинику на 1,1 тыс. посещений в смену и подстанцию скорой помощи.