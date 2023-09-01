Папа Римский по пути в Монголию вспомнил о произведениях русского композитора Бородина

Понтифик прибыл в Монголию с апостольским визитом

ВАТИКАН, 1 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время полета в Монголию выразил мнение, что произведения русского композитора Александра Бородина смогли выразить "протяженность и величие" этой страны. Его слова приводит служба печати Святого престола.

"Монголия кажется бесконечной, а жителей в ней мало, это маленький народ с великой культурой <…>. Монголию понимают чувствами. Смею сказать, что нам будет полезно, может быть, немного послушать музыку Бородина, который смог выразить, что значит эта протяженность и величие Монголии", - сказал он.

Понтифик, самолет которого пролетел над несколькими странами, включая Китай, по традиции отправил лидерам государств телеграммы с приветствиями.

Франциск прибыл в Монголию с апостольским визитом. Как отметили в службе печати Святого престола, это будет 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика.

Впервые в истории Папа Римский отправился в эту азиатскую страну, где католическая община насчитывает менее 2 тыс. человек. Дипломатические отношения Святого престола и Монголии были установлены в 1990 году, с 2003 года в столице Улан-Баторе действует апостольская префектура, административно-территориальная единица Римско-католической церкви.

Во время поездки Франциск встретится с руководством страны, в частности с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, а также представителями католической общины и миссионерами.