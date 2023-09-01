Для нарушителей в регионе предусмотрены штрафы

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. В Хабаровском крае продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края лесопожарная обстановка в большинстве районов стабилизировалась. Сегодня специалисты тушат всего четыре возгорания. Площадь лесных пожаров уменьшилась в десятки раз в сравнении с началом августа. Тем не менее, риск возникновения новых пожаров по-прежнему высок. Поэтому министерством лесного хозяйства и лесопереработки края принято решение о продлении запрета на посещение лесов. Соответствующий приказ подписан сегодня", - говорится в сообщении. Запрет продлили до 21 сентября, ранее он действовал до конца августа.

Жителей попросили соблюдать правила пожарной безопасности и не выходить в леса. Мера временная. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для физлиц - до 60 тыс. рублей, а для юрлиц - до 2 млн рублей.

По данным на утро 1 сентября, в крае зарегистрированы пожары на общей площади 1 782 га. С начала пожароопасного сезона площадь пожаров составляет более 922,3 тыс. га.