Железнодорожное сообщение в Англии оказалось парализовано из-за забастовки машинистов

По данным Sky News, 2 сентября в Великобритании будут ходить менее половины поездов по сравнению с обычным графиком

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Машинисты поездов из более чем 10 крупных железнодорожных компаний в Англии вышли на забастовку с требованием повысить им размер зарплаты, в результате чего транспортное сообщение оказалось парализовано.

В стачке, организованной профсоюзом Aslef, в частности принимают участие машинисты компаний Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, Great Northern, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и West Midlands Railway. Таким образом, пассажиры по всей Англии столкнулись с "транспортным хаосом", указал телеканал Sky News.

Кроме того, в пятницу до аэропорта Гатвик не будет ходить экспресс-поезд Gatwick Express. В случае с аэропортами Хитроу и Станстед специальный поезд из центра Лондона и обратно будет курсировать лишь раз в час. Помимо этого, 2 сентября машинисты, состоящие в Aslef, отказались работать сверхурочно. Весной члены профсоюза отклонили предложение о повышении им зарплаты на 4%. Они настаивают на более существенном росте окладов в связи с высокой инфляцией в Соединенном Королевстве.

При этом в субботу забастовку также устраивает Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT, к которой присоединятся более 20 тыс. его членов из 14 железнодорожных компаний. По сведениям Sky News, 2 сентября в Великобритании будут ходить менее половины поездов по сравнению с обычным графиком.

"После того, как налогоплательщики поддержали железнодорожников в период пандемии, грустно видеть, как Aslef и RMT координируют свои забастовки с целью нанести как можно больший вред в последние выходные дни летних каникул", - заявил представитель Минтранса Соединенного Королевства.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам 2022 года и 6,8% в июле 2023 года в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца 2022 года. В стачках, помимо железнодорожников, принимали участие медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. В четверг врачи-консультанты и врачи-интерны в Англии объявили, что впервые выйдут на совместную забастовку в начале октября.