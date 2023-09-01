Нахимовскому училищу в Петербурге вручили орден Почета

Образовательное учреждение наградили за большой вклад в воспитание молодежи в духе патриотического служения Отечеству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское нахимовское военно-морское училище указом президента России наградили орденом Почета. В День знаний награду учебному заведению торжественно вручили на церемонии во дворе главного корпуса на Петроградской набережной.

"Нахимовское училище полно традициями, которые оно строго соблюдает и чтит. Много поколений моряков воспитано в этих стенах. Выращены орденоносцы, герои России. Училище покрыло себя славой во всех войнах и вооруженных конфликтах, которые справедливо вела Россия за свою свободу и независимость", - сказал начальник Главного штаба ВМФ адмирал Александр Носатов, поздравляя руководство и воспитанников училища с высокой наградой.

Как следует из указа президента России, оглашенного перед строем нахимовцев, училище наградили за большой вклад в воспитание молодежи в духе патриотического служения Отечеству. Знак ордена Почета под барабанную дробь прикрепили к знамени учебного заведения, на его древко повязали синюю орденскую ленту, после чего прозвучал государственный гимн России. Затем знамя с орденом освятил настоятель домового храма училища во имя святого праведного воина Феодора Ушакова. О начале учебного года курсантов оповестил удар корабельного колокола.

Санкт-Петербургское (Ленинградское) нахимовское военно-морское училище создали в 1944 году. У него сегодня есть филиалы во Владивостоке, Севастополе, Мурманске, Калининграде, в 2024 году откроется филиал в Мариуполе. Ежегодно нахимовцы принимают участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге. Более 100 выпускников носят адмиральские и генеральские погоны. Восемь человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Общее число выпускников за 80-летнюю историю училища составляет более 13 тыс. человек.