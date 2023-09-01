1 сентября, 09:03

Администратор Telegram-канала Moscow Calling Куршин признал вину по делу о фейках о ВС РФ

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин, задержанный накануне в Москве, признал вину в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Андрей Куршин признал вину, в настоящее время он сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства.

В отношении Куршина возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы по этой статье.

Telegram-канал Moscow Calling насчитывает более 86 тыс. подписчиков. В постах отражена новостная повестка, в том числе о ситуации в зоне СВО и атаках дронов в регионах России. 

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