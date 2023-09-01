В московском транспорте подготовили поздравления для школьников

В частности, пассажиры смогут услышать аудиопоздравления от Детского музыкального театра юного актера, персонажей Диносити и от детектива домового Финника

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Познавательные ролики и поздравления для школьников подготовили в метро и наземном транспорте Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Ко Дню знаний мы подготовили много сюрпризов. На более 34 тыс. экранов в вагонах метро и наземного транспорта будем транслировать познавательные ролики. В доступной и интересной форме напомним о правилах поведения и безопасности в городском транспорте и на дорогах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в видео расскажут факты об истории праздника, школьной формы и парт в России. Также специалисты подготовили советы для родителей, как настроить ребенка на новый учебный год.

С Днем знаний юных пассажиров с экранов поздравят новые персонажи детского направления Московского транспорта: Метроша, Электробусик и Речкин. Пассажиры также смогут услышать аудиопоздравления от Детского музыкального театра юного актера, персонажей Диносити и от детектива домового Финника на эскалаторных наклонах в метро, на платформах МЦК, МЦД, автовокзалах и автостанциях, в трамваях и наземном городском транспорте.