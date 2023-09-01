Муниципальные власти в России смогут контролировать архитектурный облик городских центров

Замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко считает, что новый инструмент внесет весомый вклад в сохранение исторического наследия России и формирование целостного облика ее городов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) объекта капитального строительства и правила его согласования вступили в силу в России. Согласно изменениям, муниципальным властям разрешается регулировать стиль застройки в городах и других населенных пунктах, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ России.

По информации Минстроя, муниципалитеты должны указать требования к застройке исторических центров городов и поселений, участков ансамблевой застройки и других территорий, значимых для муниципалитетов, в правилах землепользования и застройки территории, в границах которых возводимые или ремонтируемые здания и сооружения должны соответствовать требованиям к АГО. Процедура их согласования должна длится не более 10 дней.

По мнению заместителя министра строительства и ЖКХ России Сергея Музыченко, новый инструмент внесет серьезный вклад в сохранение исторического наследия страны и формирование целостного облика ее городов. "Минстрой России ведет активную методологическую поддержку этого процесса и получает полезную обратную связь, на основе которой процедура будет в дальнейшем совершенствоваться", - приводит пресс-служба его комментарий.

Теперь в градостроительном регламенте должен быть указан четко определенный круг требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим, цветовым решениям, отделочным материалам, подсветке, размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий. Кроме того, при установлении требований к АГО должны учитываться виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте, правила благоустройства территорий, нормативы градостроительного проектирования и технические регламенты. К согласованию АГО могут привлекать экспертов в сфере градостроительства, архитектуры, экономики города, истории, археологии, дендрологии и экологии.

Также в постановлении указан перечень объектов, в отношении которых не требуется согласование АГО. Это объекты капитального строительства, при использовании которых приоритет отдается обеспечению безопасности и бесперебойности их функционирования, а также предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.