NYT: Christie’s снял с торгов украшения Хайди Хортен из-за критики еврейских организаций

По данным газеты, в Christie’s опасаются, что продажа украшений на торгах, которые должны были пройти в Женеве в ноябре, может подорвать его репутацию

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Аукционный дом Christie’s отменил продажу ювелирных изделий Хайди Хортен (1941-2022), бывшей жены австрийского предпринимателя Гельмута Хортена (1909-1987), разбогатевшего во время Третьего рейха, на волне протеста еврейских организаций. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, в Christie’s опасаются, что продажа этих украшений на торгах, которые должны были пройти в Женеве в ноябре, может подорвать его репутацию. Против аукциона этих ювелирных изделий выступил, в частности, государственный мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Израиле.

Его представители недовольны тем, каким образом Гельмут Хортен заработал миллионы, на которые впоследствии были приобретены более 700 ювелирных изделий, в том числе большая коллекция украшений с бриллиантами, сапфирами и изумрудами. Они указали на связь между состоянием австрийской семьи и поддержкой нацистского режима в Германии, передает издание.

Хортен владел одной из крупнейших сетью универмагов Horten AG. В 1936 году он стал управляющим компанией Alsberg, которая раньше принадлежала евреям, бежавшим из страны. Позднее он приобрел еще несколько их магазинов.

В мае украшения Хортен уже выставлялись на торги и были проданы за рекордные для Christie’s $202 млн. Изначально фонд Хайди Хортен заявил, что эти средства пойдут на создание музея в Вене с произведениями искусства, которые принадлежали австрийской семье. Однако после критических высказываний в адрес фонда там указали, что вырученные на торгах деньги будут также направлены на исследования Холокоста и просветительские мероприятия, связанные с ним. Однако мемориал Яд Вашем отказался от этих средств.