Кадетский класс ФСО открылся в школе им. Сидорова в Домодедове

В класс приняли 25 учеников

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Кадетский класс Федеральной службы охраны (ФСО) России открылся в День знаний в Ильинской школе им. полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова в Домодедове. В кадеты приняли 25 детей - учащихся пятых классов. Отбор в класс проходил на конкурсной основе.

На торжественной линейке присутствовали статс-секретарь - заместитель директора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин и глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин. Церемония сопровождалась выступлением президентского оркестра, в ней также приняла участие группа военнослужащих роты специального караула президентского полка.

"Наших кадетов становится все больше и больше. Это говорит о возрастающем интересе детей к военному делу, здоровому образу жизни, традициям товарищества, желании быть полезным своей стране", - подчеркнул Шлемин. Он напомнил, что история кадетского образования России богата героическими достижениями выдающихся кадетов. "Безусловно, наши дети будут ощущать себя наследниками славных героических традиций наших предков", - добавил замдиректора ФСО. Он пожелал кадетам хорошо учиться, быть примером во всем, преодолевать трудности и неуклонно добиваться поставленных целей.

На линейке Шлемин вручил директору школы Ольге Протазовой знамя кадетских классов ФСО России.

С ответным словом перед педагогами, родителями и гостями торжества выступили и сами учащиеся. "Будем первым поколением кадетов нашей школы. Это не только почетно для нас, но и ответственно!" - продекларировали они.

Открытие кадетского корпуса

По окончании линейки директор проводила класс в специально подготовленный и отремонтированный при поддержке правительства Подмосковья корпус.

Помимо общеобразовательных предметов, учащиеся будут осваивать специальные дисциплины с упором на военно-патриотическое и физическое воспитание. Как отметила директор, кадеты уже принимают участие во Всероссийском движении детей и молодежи.

Кроме того, в школе разработана профориентационная программа для поступления в Академию ФСО. Для занятий оборудованы классы "Информационная безопасность. Криптография", "Конструирование и робототехника", "Основы информационной безопасности", "Беспроводные технологии связи - квадрокоптеры", все они оснащены современной отечественной техникой. В числе педагогов - молодые специалисты, выпусники школы им. Сидорова.

Как рассказал журналистам замдиректора ФСО, служба заинтересована в том, чтобы дети получали качественное образование и поступали в высшие военные учебные заведения. "Сегодняшние кадеты - это завтрашние сотрудники нашей службы", - подчеркнул он. При этом, по словам Шлемина, специальных преференций для кадетов при поступлении в Академию ФСО не предусмотрено: "Преференция у них одна - мы их будем здесь качественно обучать. Никаких дополнительных баллов не будет". Он пояснил, что после общего отбора для зачисления, например, на факультет госохраны молодые люди сдают экзамены по физической подготовке и обществознанию, а для зачисления на технические факультеты - экзамен по математике.

Впервые кадетский класс под патронатом ФСО России появился в 2010 году в московской школе № 1574. С тех пор, не считая нынешнего класса, кадетские и юнармейские классы ФСО были открыты в трех столичных школах, а также в одной школе в Санкт-Петербурге.