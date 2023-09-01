Скворцова заявила о пятикратном росте целевого приема в учебные заведения ФМБА

Глава медико-биологического агентства отметила, что появилось огромное число новых образовательных программ, которые оперативно разрабатываются в ответ на мировые вызовы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Целевой прием в учебные заведения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России за последние три года увеличился в пять раз. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"За последние три года у нас в 5 раз увеличился целевой прием в Федеральное медико-биологическое агентство, а количество направлений, по которым мы проводим подготовку, и в Университете инноваций и непрерывного образования <…> ФМБЦ им. Бурназяна, и в нашей Академии последипломного образования, увеличилось с 35 до 72, более чем в 2 раза", - сказала она.

Скворцова отметила, что появилось огромное число новых образовательных программ, которые оперативно разрабатываются в ответ на мировые вызовы.

В пятницу Скворцова посетила Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства, где побеседовала с преподавателями, ординаторам и аспирантам Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования. Как сообщается в телеграм-канале агентства, в 2023 году в ординатуру Медико-биологического университета инноваций и непрерывного развития зачислен 281 человек.