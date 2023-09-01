На Кубани из-за ливней и угрозы формирования смерчей объявили штормовое предупреждение

По прогнозу, порывы ветра могут достигнуть 25 м/с

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае до 4 сентября из-за ливней с грозой, градом и ветром с порывами до 25 м/с, а также угрозы формирования смерчей над морем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края. В период 14:00-16:00 1 сентября и до конца суток, а также в течение суток 2-4 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что со 2 по 4 сентября на участке от Анапы до Магри есть угроза формирования смерчей над морем.