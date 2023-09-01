В 2025 году в московском метро запустят поезд, оформленный в честь юбилея МГУ

Университету исполнится 270 лет со дня основания

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поезд, оформленный в честь 270-летия Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, запустят в московском метро в 2025 году, сообщил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.

"Подготовка к юбилею идет полным ходом. <…> В следующем учебном году в московском метро будет ходить поезд, оформленный в честь юбилея Московского университета", - сказал ректор на традиционной актовой лекции.

Также готовится издательская программа из более чем двухсот томов, разнообразные научно-образовательные проекты на факультетах и в институтах, конференции, ассамблеи. Будет развиваться университетская инфраструктура, пройдет реконструкция и строительство новых зданий.

Юбилею МГУ посвящен и проект "Созвездие-270" - это группировка научных спутников формата кубсат и наземный контур управления. Всего планируется запустить более двадцати космических аппаратов, запуск десяти уже состоялся. Ведется работа с зарубежными университетами по включению их спутников в "Созвездие".

B стадии согласования находится также юбилейный проект по запуску орбитального телескопа "МГУ-270" для изучения экзопланет. "В 2026 году мы планируем запустить космическую обсерваторию с четырехканальным оптическим телескопом на геостационарную орбиту. B случае успешной реализации эта обсерватория на ближайшие пять лет станет единственной в мире обсерваторией подобного класса в космосе", - добавил Садовничий.