В Японии впервые нашли тритий у места сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Однако в пробах, взятых 31 августа, его содержание оказалось значительно меньше допустимого

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power впервые зафиксировали тритий в океане в районе сбросы воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом объявила японская компания.

Подчеркивается, что в пробах воды, взятых у места сброса 31 августа был выявлен тритий в объеме 10 беккерелей на литр - это в 6 тыс. раз меньше допустимой нормы (60 тыс. беккерелей на литр), установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Это также в 1 050 раз меньше допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды (10,5 тыс. беккерелей на литр). В своем плане по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" японская сторона обещает, что уровень трития в ней не будет превышать 1,5 тыс. беккерелей на литр.

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии заявляет, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение сбросить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до 1,5 тыс. беккерелей на литр - одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды.

24 августа Tokyo Electric Power приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1".

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о ряде инцидентов в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы были закиданы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, по данным СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.