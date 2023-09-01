Астраханская область открыла МФЦ в подшефном Кременском районе ЛНР

В центре создали пять окон для физических лиц и два - для юридических

АСТРАХАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Астраханская область при поддержке партии "Единая Россия" открыла многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в подшефном Кременском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Кременной нашего подшефного района ЛНР заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Дарья Лантратова и вице-губернатор Астраханской области Павел Паутов открыли многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Событие для Кременского района знаковое. Благодаря нашей работе и поддержке "Единой России" теперь для получения услуг жителям не придется ехать в соседние города, а можно оформить все на месте", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что в ежедневном режиме специалисты готовы принимать посетителей. Так, открыты пять окон для физических лиц и два - для юридических. Специалисты офиса готовы предоставить консультации и помочь с оформлением СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, материнского капитала и пособия при рождении ребенка, зарегистрировать индивидуальных предпринимателей, а также предоставить справку о несудимости. Перечень предоставляемых услуг будет расширяться.

"Доступ к государственным услугам и льготам, который открывает новый офис, позволяет снизить социальное напряжение в Кременной. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. Ранее по моему поручению в подшефный Кременской район доставили передвижной МФЦ на базе автобуса. Первые консультации в новом МФЦ вместе с Дарьей Сергеевной и местными специалистами провели наши астраханские коллеги", - добавил Бабушкин.

Астраханская область участвует в восстановлении разрушенной инфраструктуры Кременского района Луганской Народной Республики. 19 августа 2022 года власти региона подписали правительственное соглашение о сотрудничестве с администрацией района ЛНР по всесторонней поддержке муниципалитета.

Ранее со ссылкой на Бабушкина сообщалось, что Астраханская область в 2023 году направила на ремонтно-восстановительные работы Кременского района 300 млн рублей. Для жителей подшефной территории реализуются программы летнего оздоровления школьников, диспансеризации местного населения, профессиональной переподготовки педагогических кадров.