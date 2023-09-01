Послы РФ и Белоруссии вновь смогут присутствовать на церемонии вручения Нобелевских премий

Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил стремление организации привлечь к участию "даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии"

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /ТАСС/. Нобелевский фонд вновь примет послов России и Белоруссии на церемонии вручения премий 2023 года в Стокгольме, хотя в 2022 году решил не приглашать представителей двух стран из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

"<...> Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, соответственно, будут приглашены на церемонию вручения премий", - указано в документе. По мнению агентства Reuters, это заявление означает, что представители РФ и Белоруссии вновь смогут присутствовать на подобных мероприятиях. Кроме того, исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил стремление организации привлечь к участию "даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии".

По его словам, современный мир "продолжает делиться на сферы", что осложняет диалог между людьми с противоположными взглядами. "Чтобы противостоять этой тенденции, сегодня мы расширяем круг приглашенных лиц, чтобы торжественно отметить Нобелевский день (церемония вручения премий проходит 10 декабря - прим. ТАСС) и понять важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", - заявил он.

В 2022 году Нобелевский фонд не пригласил послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это решение Нобелевского фонда стало очередным примером политизации и русофобских настроений, которые поразили все слои шведского общества. Оно никак не повлияет на решимость России отстаивать свои интересы на международной арене, подчеркнула Захарова.

О Нобелевской премии

Каждый год в начале октября в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) проходит Нобелевская неделя, в течение которой объявляются лауреаты Нобелевских премий по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля. В 1895 году он составил завещание, согласно которому, доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. Эти награды присуждаются с 1901 года. В 2023 году Нобелевская неделя пройдет со 2 по 9 октября.

Российские и советские деятели науки и культуры неоднократно становились лауреатами премии. Среди них ученые Иван Павлов, Лев Ландау, Андрей Сахаров, писатели Борис Пастернак, Михаил Шолохов, журналист Дмитрий Муратов.