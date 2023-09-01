Собянин открыл два новых корпуса МГТУ им. Баумана

Мэр Москвы отметил, что в ближайшие полгода для вуза построят еще 10 корпусов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана.

"Подарок сделали для Бауманки: два новых корпуса мы в этом году уже сдали, но еще 10 в ближайшие полгода будут построены. Новое общежитие будет первоклассное. <...> Но очень важна среда. Видите, какое благоустройство вокруг сделали, хорошее, новые современные корпуса. Это же не только стены, это новое оборудование, новые технологические возможности. Это совместный проект с правительством России по поручению президента - новые технологические возможности в наших университетах", - сказал Собянин.

В августе 2023 года были завершены строительные работы на двух объектах. Первый - многофункциональный научно-образовательный корпус - новое пятиэтажное здание площадью 20 тыс. кв. м, предназначенное для размещения исследовательских лабораторий, научно-административных, образовательных пространств. В корпусе будут расположены семь кафедр университета.

Также было отреставрировано двухэтажное здание "Фанагорийских казарм", построенных в XVIII в., в них будет размещен "Дворец технологий" МГТУ. "Уникальный объект, попросили военных отдать его. <...> Большие работы были проведены, чтобы освободить его", - сказал Собянин.

В стенах памятника архитектуры будут работать управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия, профессорский клуб и клуб выпускников. Парадные помещения дворца предназначены для проведения научно-образовательных форумов и других тематических мероприятий. Кроме того, в этом году было проведено комплексное благоустройство кварталов в районе МГТУ им. Баумана. Новый облик получили 14 улиц, скверов и других общественных пространств. Проект комплексного развития МГТУ, реализуемый правительством Москвы, предусматривает строительство и реконструкцию 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв.м.