"Единый заказчик" завершит реконструкцию Политехнического музея, начавшуюся в 2013 году

Реставрация исторического здания завершена на 95%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" намерена завершить реконструкцию Политехнического музея на Новой площади в Москве к 2025 году, сообщили в пресс-службе компании. Работы на объекте начались еще в 2013 году.

"Соглашение о передаче функций заказчика между руководством Политехнического музея и "Единым заказчиком" подписано во второй половине августа 2023 года", - говорится в сообщении. До этого момента заказчиком реконструкции объекта была структура Минкультуры - "Политехнический музей".

В "Едином заказчике" уточнили, что в настоящее время реставрация исторического здания завершена на 95%. Работы на внешнем контуре музея завершены, он подключен ко всем инженерным сетям и интегрирован в городскую среду. Генеральный подрядчик работ - "Политехстрой" - выполняет отделку и готовит внутренние помещения для экспозиций и внутренних инженерных коммуникаций.

Реставрация и реконструкция Политехнического музея начались в 2013 году, и экспонаты музея переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020 год, а затем еще раз откладывался.