Команды 87 регионов подали заявки на грантовый конкурс президентского фонда 2024 года

Общий финансовый запрос составил 32,6 млрд рублей, сообщили в фонде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив завершил прием заявок на первый грантовый конкурс 2024 года. Заявки поступили от более чем 7 тыс. команд из 87 регионов, сообщила пресс-служба фонда.

"Общий финансовый запрос составил 32,6 млрд рублей. Команды в качестве софинансирования указали 19,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Творческие инициативы поступили и из новых регионов, в том числе 33 - из ДНР. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Нижегородская область, Удмуртия, Краснодарский край, Самарская и Калужская области.

"В конце декабря будет объявлен список победителей конкурса, где, я уверен, будут представлены яркие проекты, поданные в девяти тематических направлениях, - привели в пресс-службе слова гендиректора фонда Романа Карманова. - Уверен, что среди заявок немало от жителей новых регионов или предусматривающих реализацию проектов на их территориях".

Самыми популярными направлениями стали "Культурный код" (2 703 проекта), "Место силы" (1 471 проект), "Я горжусь" (615 проектов), "Молодые лидеры" (609 проектов). По сумме поддержки больше всего заявок подано в категориях от 500 тыс. до 3 млн рублей (3144 заявки) и до 500 тыс. рублей (2 217 заявок).

Итоги конкурса подведут не позднее 21 декабря. Также сейчас идет оценка заявок, поступивших на специальный конкурс, итоги которого будут подведены в конце сентября.