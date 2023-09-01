Красноярский суд обязал агрохолдинг выплатить 43,3 млн руб. за вред природе

"Искра" размещала отходы животноводства на чужих землях, из-за чего в этих местах выявлено превышение содержания загрязняющих веществ

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае обязал агрохолдинг 'Искра" выплатить более 43 млн рублей за организацию свалки с отходами животноводства на площади 15 тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Прокуратура ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью "Искра" при эксплуатации животноводческой фермы допускаются грубые нарушения природоохранного законодательства. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО "Искра" причиненного окружающей среде ущерба в размере 43,3 млн рублей. Решением суда, оставленным без изменения Красноярским краевым судом, требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, "Искра" складировала отходы животноводства на чужих землях. "Проведенными исследованиями почвы в местах размещения отходов выявлено превышение содержания загрязняющих веществ на территории общей площадью 15 тыс. кв. метров", - пояснили в прокуратуре.

Компания "Искра" - крупнейшее многопрофильное сельхозпредприятие Красноярского края. Агропромышленный комплекс включает полный цикл производства сельскохозяйственной продукции в животноводстве и растениеводстве.