В Пскове 36 курсантов начали учебу в первом военно-учебном центре по подготовке ВДВ

Они набрали наибольшее количество баллов в рамках проведенных испытаний

ПСКОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Первые 36 курсантов начали обучение в единственном в России военно-учебном центре по подготовке специалистов для воздушно-десантных войск, который открылся в Псковском госуниверситете в День знаний. Об этом сообщила пресс-служба университета.

ПсковГУ будет готовить для ВДВ рядовых и младших сержантов. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового составит 1,5 года, для сержантов - командиров отделения - 2 года.

"В военно-учебном центре начнут обучение 36 студентов, набравшие наибольшее количество баллов в рамках проведенных испытаний. В ходе торжества курсантам ВУЦ ПсковГУ были вручены погоны", - говорится в сообщении пресс-службы.

На церемонии открытия центра к курсантам обратился его начальник - полковник Вадим Беда. "Те знания, которые вы получите здесь, позволят вам в полном объеме реализовать все ваши лучшие качества и раскрыть их для служения своей стране, своей семье, своему городу. Мы по максимуму передадим вам все знания и умения, которые у нас есть", - цитирует его пресс-служба.

Программа обучения ВУЦ предусматривает проведение занятий по технической подготовке для командиров отделений, в том числе по вооружению боевых машин десанта и стрельбе с них. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отмечается в сообщении пресс-службы.

ВУЦ дает возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку. Всего при государственных университетах в России создано 16 военно-учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появились в Великом Новгороде и Череповце.