Руководители новых регионов поздравили школьников с новым учебным годом

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник отметил поддержку других регионов, благодаря которой уже восстановлены десятки школ и детских садов республики

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Руководители новых регионов поздравили учителей, школьников и родителей с новым учебным годом и высказали им лучшие пожелания, тексты поздравлений они разместили в своих Telegram-каналах.

Так, врио главы ДНР Денис Пушилин выразил сожаление, что не везде в республике безопасно начинать учебный процесс очно, но он уверен, что в любом формате "увлекательное путешествие в страну знаний состоится". "Я вам желаю впитывать все те знания, которые вам дают в школе. Вы сильны уже тем, что растете в такое непростое время", - написал он.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник особенно выделил поддержку других регионов, благодаря которой уже восстановлены десятки школ и детских садов, обновляется оснащение учебных учреждений республики. "При всемерном содействии России мы создаем необходимые условия, для того чтобы наши дети наравне со своими сверстниками из разных уголков страны получали качественные знания, а педагоги использовали самые современные наработки по обучению и воспитанию подрастающего поколения", - отметил он.

В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что в этом году в школах Запорожской области к обучению приступят более 40 тыс. учеников, из них в первый класс пойдут более 3 тыс. детей. "Перед нашими детьми сегодня открыты все дороги, им обеспечиваются все условия для получения качественного образования, для развития и роста. Мы, родители, всегда им поможем и будем делать все, чтобы они росли и развивались в безопасности, имели безграничные возможности", - добавил он.

Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области, передал особые поздравления первоклассникам. "Учитесь хорошо, наши дорогие малыши, Родина смотрит на вас с надеждой и заботой. Всем нашим девочкам и мальчикам, девушкам и юношам желаю успехов в учебе, педагогам - настойчивости и терпения, родителям - понимания и радости за успехи детей, а всем нам - мира и благополучия", - подчеркнул он.