В крупнейшем вузе Северного Кавказа открыли музей образования и науки

Музей занимает площадь 300 кв. м, отдельно представлены костюмы народов региона

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Музей образования и науки с антропоморфным роботом и нейрокомпьютером открыли в Северо-Кавказском федеральном университете в День знаний. Экспозиция отражает вековую историю развития науки на Северном Кавказе, сообщил ТАСС ректор вуза Дмитрий Беспалов.

"Главной особенностью музея является его интерактивность. У гостей есть возможность не только увидеть, но и прикоснуться к истории университета и стать частью его научных школ. В этом им помогают антропоморфный робот, беспилотный летательный аппарат "Альбатрос" и модулярный нейрокомпьютер профессора Н.И. Червякова", - сказал он.

Музей занимает площадь 300 кв. м. Отдельно представлены костюмы народов Северного Кавказа. "Музейный комплекс отражает почти вековую историю развития науки и образования в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. Музей создан в гибридном формате. Здесь представлены экспонаты от каждого института, факультета и высшей школы - важнейшие победы, публикации и разработки вуза", - пояснил Беспалов.

Как пояснили журналистам в пресс-центре вуза, экскурсии по музею будут доступны студентам Северо-Кавказского федерального университета, а также представителям образовательных, научных и общественных организаций региона и округа.

Северо-Кавказский федеральный университет является крупнейшим вузом округа. 1 сентября к занятиям приступили более 7 тыс. первокурсников. В 2023 году университет выделил квоту для участников специальной военной операции и их детей. По итогам приемной компании зачислено 75 студентов, из которых четверо являются участниками спецоперации, а 71 - детьми участников СВО. По решению ректора в вуз зачислен студент - участник СВО за счет средств университета.