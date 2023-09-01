ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 77%

Согласно данным опроса, деятельность правительства одобряют 48% респондентов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному 21-27 августа, вырос за последнюю неделю на 0,4 п.п. и составляет 77,6%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,6% участников опроса (плюс 0,4 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,3 п.п. и составляет 73,6%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства одобряют 48% опрошенных (минус 0,9 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,7% респондентов (плюс 0,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,2% опрошенных (плюс 0,7 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,3% (минус 0,1 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,6% (плюс 4,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,4% (плюс 1,1 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,6% (плюс 1,3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,7% (плюс 0,6 п.п.), КПРФ - 10,4% (плюс 0,2 п.п.), ЛДПР - 9,2% (минус 0,5 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,9% (без изменений), "Новых людей" - 4,5% (минус 0,2 п.п.).