Трамваи на Варшавском шоссе в Москве задерживаются в пути

Маршруты временно изменены

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трамваи № 3 и № 47 на Варшавском шоссе в Москве задерживаются в пути. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Варшавском шоссе (в районе остановки "Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта") задерживаются трамваи № 3 и № 47. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - значится в публикации.

Позже стало известно, что также в проезде Дежнева (в районе остановки "Проезд Шокальского") задерживаются трамваи № 17. Маршрут тоже временно изменен.