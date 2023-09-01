1 сентября, 09:55,
обновлено 1 сентября, 10:18

Трамваи на Варшавском шоссе в Москве задерживаются в пути

Маршруты временно изменены

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трамваи № 3 и № 47 на Варшавском шоссе в Москве задерживаются в пути. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Варшавском шоссе (в районе остановки "Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта") задерживаются трамваи № 3 и № 47. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - значится в публикации.

Позже стало известно, что также в проезде Дежнева (в районе остановки "Проезд Шокальского") задерживаются трамваи № 17. Маршрут тоже временно изменен. 

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