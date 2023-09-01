1 сентября, 09:56

В Энергодаре перенесли День знаний из-за риска атак со стороны ВСУ

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что ситуация в городе остается напряженной, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Энергодара перенесли торжества по случаю Дня знаний из-за риска атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам после открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Я знаю, что местные власти перенесли первое сентября, все-таки праздник, в Энергодаре такого праздника не будет. Первое сентября перенесено из-за рисков атак", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. 

Теги:
УкраинаРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичДень знанийВоенная операция на Украине
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