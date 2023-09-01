В Энергодаре перенесли День знаний из-за риска атак со стороны ВСУ

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что ситуация в городе остается напряженной, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Энергодара перенесли торжества по случаю Дня знаний из-за риска атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам после открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Я знаю, что местные власти перенесли первое сентября, все-таки праздник, в Энергодаре такого праздника не будет. Первое сентября перенесено из-за рисков атак", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.