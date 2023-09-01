Авиакомпания Flydubai начнет выполнять регулярные рейсы в Волгоград с 1 ноября

Маршрут будет обслуживаться совместно с авиакомпанией Emirates

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Эмиратская авиакомпания Flydubai начнет выполнять два рейса в неделю по маршруту Дубай - Волгоград с 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы из Дубая в Волгоград будут выполняться по средам и субботам, из Волгограда в Дубай - по четвергам и воскресеньям. Flydubai будет обслуживать этот маршрут совместно с авиакомпанией Emirates - флагманским перевозчиком ОАЭ. Код-шеринговые рейсы, как отметили в пресс-службе авиакомпании, предоставят пассажирам больше возможностей для пересадки в Международном аэропорту Дубая.

Стоимость перелета бизнес-классом из Дубая в Волгоград начинается от 11 055 дирхамов (около 290 тыс. рублей), тарифы эконом-класса - от 3 100 дирхамов (около 81 тыс. рублей).