В Кремле желают госпитализированному депутату Госдумы Соколу скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал крепкого здоровья Сергею Соколу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кремль желает госпитализированному депутату Госдумы Сергею Соколу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья в целом, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой ситуацией.

Сокол (представляет в Думе "Единую Россию") был экстренно госпитализирован 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщает пресс-служба партии, врачи госпиталя им. А. А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.