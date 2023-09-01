1 сентября, 10:00,
обновлено 1 сентября, 10:33

В Кремле желают госпитализированному депутату Госдумы Соколу скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал крепкого здоровья Сергею Соколу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кремль желает госпитализированному депутату Госдумы Сергею Соколу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья в целом, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой ситуацией.

Сокол (представляет в Думе "Единую Россию") был экстренно госпитализирован 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщает пресс-служба партии, врачи госпиталя им. А. А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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