В Москве со 2 сентября число электробусных маршрутов достигнет 95

На электробусы переведут маршрут №2, который связывает районы Тушино и Митино

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Электробусы заменят автобусы на еще одном маршруте общественного транспорта в Москве, который связывает районы Тушино и Митино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"2 сентября мы переведем с автобусов на электробусы маршрут №2, который связывает районы Тушино и Митино. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что теперь в Москве будет 95 электробусных маршрутов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на этом маршруте совершается до 50 тыс. поездок в месяц вне сезона отпусков.

"В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй в столице и в стране электробусный парк "Митино". Это позволило нам начать замену дизельных автобусов на экологичный транспорт отечественного производства на северо-западе столицы. 2 сентября мы выведем электробусы уже на 11-й маршрут в Митино. Он связывает станции МЦД-2 и метро "Тушинская" со станцией метро "Пятницкое шоссе". На линии будут работать семь современных электробусов от ПАО "Камаз". Они пришли по крупнейшему в Европе контракту на поставку этого современного городского транспорта", - заключил Ликсутов.