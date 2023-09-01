В Дагестане по госпрограмме развития СКФО открыли четыре новых детских сада

Благодаря этому появилось порядка 200 новых рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре детских сада открылись в День знаний в селах Новолакского района Дагестана. Новые дошкольные учреждения полностью решили проблему очередей в сады муниципалитета, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В Новолакском районе Республики Дагестан в рамках госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа построили 4 детских сада на 620 мест",- говорится в сообщении.

Строительство новых садов позволило решить проблему очередей в дошкольные учреждения района и создать дополнительные рабочие места.

"Все малыши получили возможность пойти в детские сады, а их родители - выйти на работу. Создано порядка 200 новых рабочих мест. Это важный показатель для территории нового района, который испытывает дефицит кадров",- цитирует пресс-служба начальника управления правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед-Гаджи Айдиева.

Всего за последние два года по госпрограмме по развитию СКФО открылось 7 детских садов на 1,2 тыс. мест в Ставропольском крае, Республиках Дагестан и Северная Осетия-Алания, 9 школ на более 3,6 тыс. мест в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, а также станции юных техников и натуралистов на 1 200 мест в Северной Осетии. Куратор госпрограммы по развитию СКФО - вице-премьер РФ Александр Новак.