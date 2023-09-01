В новых учебниках истории уделили больше внимания победе над Японией в 1945 году

Член научного совета РВИО Юрий Никифоров сообщил, что в новых учебниках также уделено отдельное внимание Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Победе над Японией в 1945 году и Хабаровскому судебному процессу над японскими военными преступниками в новом едином учебнике по истории уделили больше внимания в сравнении с другими линейками по истории. Об этом сообщил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

"Как один из участников большого коллектива, работавшего над единым государственным учебником, хочу отметить, что День победы над Японией именно в этой формулировке на страницах нового государственного учебника представлен как в книгах по Истории России, так и в книге по Всеобщей истории. <...> Проблеме, связанной с участием СССР в войне с Японией, уделено больше внимания", - сказал он на круглом столе к 78-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Никифоров добавил, что также в новых учебниках уделено отдельное внимание Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

"Однозначно школьникам будет ясно и понятно, это аргументированно дано, в отличие от скороговорки, которая была в предыдущих версиях учебника, что СССР сыграл решающую роль в окончательном разгроме Японии в 1945 году. <...> Показаны и решения о возвращении Южного Сахалина и Курильских островов России как согласованные в рамках конференции с участием глав стран антигитлеровской коалиции", - отметил он.

24 июня президент РФ подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией. Изменения внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Так, отмечавшийся раньше 3 сентября День окончания Второй мировой войны теперь будет официально именоваться "День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".