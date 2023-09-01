В Ростовской области открыли первую школу с космическим уклоном

Образовательное учреждение рассчитано на 1 650 мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Первую школу на 1 650 мест открыли в Ростове-на-Дону в День знаний. Она стала самой крупной в Ростовской области, здесь ученики смогут получать знания о космической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В Ростове-на-Дону появилась новая уникальная школа, которая рассчитана на обучение 1 650 детей. Это самая большая на сегодня в Ростовской области, но отличается она не только размером. Она - "космическая" по масштабам и содержанию. Сюда пришли учиться ребята, которые могут связать свою жизнь с космической отраслью, этому будет способствовать сотрудничество с корпорацией "Роскосмос", - привели в пресс-службе слова главы региона Василия Голубева.

В школе создали "космические" классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием. Здесь есть все возможности для получения знаний будущими специалистами космической отрасли.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, учеников и учителей поздравил Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Он пожелал школьникам равняться на первого космонавта Юрия Гагарина и сделать выбор жизненной дороги уже в школе. Затем представитель госкорпорации "Роскосмос" вручил выпускному классу флаг "Роскосмоса" - в знак будущих космических успехов в освоении новых знаний.

Весной 2021 года власти заключили контракт на строительство школы в западной части Ростова-на-Дону. Оно рассчитано на 55 классов по 30 человек. Городские власти сообщали, что проект школы предполагал и создание полноценного стадиона и теннисного корта, а само здание спроектировано с применением уникальных архитектурных решений.

В Ростовской области до конца 2023 года будет проведен капитальный ремонт 44 образовательных учреждений, на это предусмотрено более 4 млрд рублей. К началу учебного года завершен ремонт 10 школ и одного детского сада, к 1 сентября к сдаче подготовили еще четыре объекта. В новом учебном году в регионе за парты сядут более 460 тыс. школьников, из них 51 тыс. первоклассников. К занятиям приступят 87 тыс. учащихся колледжей и техникумов.