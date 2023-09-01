Арестованного на Кипре россиянина поместили в центральную тюрьму Никосии

По словам источника, он будет там находиться до 6 сентября

НИКОСИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин, арестованный на Кипре по запросу США, помещен в центральную тюрьму Никосии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в кипрских правоохранительных органах.

По словам собеседника, арестованный будет находиться в тюрьме до 6 сентября - предполагаемой даты начала рассмотрения в суде вопроса о его экстрадиции.

Посольство РФ запросило у кипрских властей встречу с россиянином, который пока не обращался к российским дипломатам за консульской помощью.

Как объявил ранее Минюст США, гражданин России и Германии Артур Петров был арестован на Кипре 26 августа по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники.

По версии Минюста, 33-летний Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

По совокупности обвинений Петрову грозит пожизненное заключение. Американская сторона рассчитывает, что он будет в скором времени экстрадирован в Соединенные Штаты.