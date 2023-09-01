Новое студенческое общежитие на 790 мест открылось в НГТУ впервые за 40 лет

На его строительство направили более 1,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новое общежитие, рассчитанное на 790 студентов, открылось в одном из крупнейших вузов Сибири - Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ), что позволит в ближайшие годы увеличить количество иногородних и иностранных студентов в вузе. Торжественное открытие состоялось в пятницу на территории кампуса НГТУ НЭТИ.

По данным пресс-службы вуза, последнее общежитие для студентов НГТУ открылось 1982 году.

"У ребят впервые за долгие годы появляется свой новый, очень красивый и уютный корпус. Мы понимаем, что НГТУ сегодня - главный вуз нашего региона, который готовит нам кадры. Ребята поступают не только из Новосибирской области, но едут со всей страны, и здорово, что мы их можем принимать, здорово, что мы сможем предоставить им место в общежитии", - сказала на церемонии открытия вице-губернатор региона Ирина Мануйлова.

Строительство общежития началось осенью 2020 года, в ноябре заключили контракт с победителем аукциона на строительство - компанией "Агросервис". Новый объект, состоящий из двух корпусов общей площадью в 20,1 тыс. кв. м, находится на территории уже действующего студенческого кампуса. Средства выделили за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности России в рамках национального проекта "Наука и университеты", объем средств на строительство составил более 1,5 млрд рублей.

По словам ректора вуза Анатолия Батаева, право жить в новых корпусах получат первокурсники, набравшие больше 230 баллов за ЕГЭ, студенты, которые учатся на "хорошо" и "отлично" и занимаются наукой, спортом, творчеством или общественной работой.

По данным пресс-службы, в общежитиях вуза проживают более 4 тыс. студентов, новые корпуса дадут 790 дополнительных мест. Развитие жилой инфраструктуры кампуса позволит к 2030 году увеличить количество иностранных студентов с 15 до 20%, иногородних студентов из других регионов - до 60%, молодых сотрудников - до 45%.

О вузе

НГТУ НЭТИ является одним из крупнейших вузов Сибири и одним из крупнейших технических университетов России. В нем учатся более 14 тыс. студентов, работают более 1,5 тыс. преподавателей. В состав университета входят 11 факультетов, которые располагаются в 10 учебных корпусах.