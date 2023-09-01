После атаки на аэропорт Пскова в дружину вступили до 200 человек

По словам главы региона Михаила Ведерникова, цифра говорит о том, что люди понимают ситуацию и готовы обеспечивать безопасность объектов

ПСКОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 200 человек подали заявления на вступление в добровольный отряд "Дружина" после атак дронов на аэропорт Пскова. Об этом заявил губернатор области Михаил Ведерников на встрече с заместителем руководителя аппарата областного правительства - руководителем управления спецпрограмм региона Андреем Вьюновым.

"Месяц назад на совещании с главами [муниципалитетов] я ставил задачу, чтобы в каждом муниципальном образовании был сформирован отряд из 50 человек. Знаю, что 11 отделений у нас уже создано. Порядка 800 человек уже подали свои заявления. Ну и что немаловажно, порядка 200 человек подали заявления после атаки беспилотников на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию, готовы тратить свое личное время для того, чтобы принимать в соответствующих мероприятиях [участие] и помогать обеспечивать безопасность наших объектов", - сказал Ведерников.

Ведерников так же сообщил, что с учетом атак беспилотников дал поручение сформировать специальные дежурные группы, для патрулирования важных объектов, в том числе аэропорта, и сделать акцент на приграничных территориях.

"Акцент нужно сделать на Псков и Псковский район, и я попрошу сегодня заняться формированием уже дежурных групп, которые собственно будут патрулировать ряд объектов, в том числе о Крестах [аэропорт] мы говорим", - сказал Ведерников.

Он дал поручение закупить для дружинников несколько автомобилей. Кроме того, будет закуплена форма с шевронами и бейджами, которые будут указывать на то, что они являются участниками дружины. Губернатор также добавил, что дружинники должны будут пройти обучение по ведению патрулирования.