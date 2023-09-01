В Москве реконструируют Октябрьское трамвайное депо

Предстоящая реконструкция позволит реорганизовать всю территорию и здания устаревшего депо для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Реконструкцию Октябрьского трамвайного депо проведут в Таганском районе Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект расположен по адресу: ул. Большая Калитниковская, вл. 44, стр. 1 (ЦАО).

"Сейчас на участке площадью более 5 га расположены здания Октябрьского трамвайного депо 1930-х годов постройки. Предстоящая реконструкция позволит реорганизовать всю территорию и здания устаревшего депо для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения", - отметил Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что общая площадь существующих 1-2 этажных объектов на данный момент составляет около 15,7 тыс. кв. м. "Суммарная поэтажная площадь объектов после реконструкции может составить до 21 тыс. кв. м", - добавила она.