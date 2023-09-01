1 сентября, 10:29

Движение трамваев на Варшавском шоссе и в проезде Дежнева в Москве восстановили

Трамваи №17 ранее задерживались в районе остановки "Проезд Шокальского", а №3 и №47 - в районе остановки "Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трамваи №17 в проезде Дежнева и №3 и №47 на Варшавском шоссе возобновили движение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев в проезде Дежнева. <…> Восстановлено движение трамваев на Варшавском шоссе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трамваи №17 задерживались в районе остановки "Проезд Шокальского", а №3 и №47 - в районе остановки "Новоданиловский проезд - Академия водного транспорта". Маршруты были временно изменены. 

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