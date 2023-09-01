Почти 1 тыс. новых курсантов начали учебу в академии Можайского после ее реставрации

Учебное заведение расположено в комплексе зданий Второго кадетского корпуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. первокурсников приступили к учебе в обновленной в ходе реставрации Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Академия расположена в комплексе зданий Второго кадетского корпуса, на плацу академии новых курсантов приветствовал начальник штаба Космических войск генерал-майор Андрей Ивашина, передает корреспондент ТАСС.

"Быть курсантом Военно-космической академии - это высокая честь. Вы - будущее Воздушно-космических сил, Космических войск, других родов и видов войск. Сегодняшние требования к новым образцам вооружения требуют высоко грамотных, технически подготовленных и образованных офицеров. <…> От имени главного командования Воздушно-космических сил, командования Космических войск, командующего Космическими войсками генерал-полковника Головко поздравляю вас и всех ваших родных и близких с началом учебного года", - сказал в своем обращении генерал-майор.

Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук довел до курсантов поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу, после чего первокурсники торжественно приняли от преподавателей символический ключ знаний.

В ходе обновления академии прежде всего был отреставрирован Главный (Николаевский) зал исторического Второго кадетского корпуса. В 1912 году здесь в присутствии императора Николая II праздновалось 200-летие корпуса. Долгое время зал находился в полузаброшенном состоянии, теперь эта большая площадка открыта для праздничных и учебных мероприятий академии. Также здесь разместили памятные таблички с лучшими выпускниками учебного заведения.

На открытии Николаевского зала офицерам были вручены государственные награды, а курсантам - почетные знаки "Отличник учебы". К новому учебному году в академии также завершили реставрацию исторических аудиторий и оснастили их необходимой для учебного процесса техникой.

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского - одно из старейших военно-учебных заведений страны - ведет свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I от 16 января 1712 года. Это было первое в России военно-учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение. Сегодня академия - крупнейший политехнический вуз МО РФ, который проводит подготовку полного спектра специалистов для Космических войск Воздушно-космических сил.