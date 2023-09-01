Под Петербургом к 2027 году намерены открыть школу с классами судостроения и робототехники

Образовательное учреждение будет рассчитано на 920 учащихся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Новая школа площадью 12 тыс. кв. м с классами судостроения, робототехники и экспериментальным бассейном для испытаний моделей появится на юге петербургской агломерации в поселке Лаголово в третьем квартале 2027 года. Об сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера ГК "А101".

"Ввод в эксплуатацию новой школы в Лаголово запланирован на третий квартал 2027 года. Здесь разместятся специализированные пространства дополнительного образования в области современных профессий. Первый этаж займут помещения судостроительного практикума, обучение будет проходить по методике профильных вузов. Здесь оборудуют зону 3D моделирования, прототипирования и робототехники. Тестировать и испытывать модели молодые инженеры смогут в экспериментальной зоне с бассейном", - рассказали в пресс-службе.

Учебный комплекс вместит в себя 920 учеников. Помимо классов судостроения и робототехники здесь также разместят лаборатории естественно-научной и инженерно-технической направленности, информационный центр с IT-полигоном. Центром школьной жизни станет многофункциональное рекреационное пространство на 300 человек в форме амфитеатра. Площадка высотой в 6 м может использоваться как лекторий, кинотеатр, выставочный, концертный зал или танцевальный зал. Рядом разместится медиатека - специальное двухуровневое книгохранилище, стилизованное под старинную библиотеку.

На втором этаже разместится арт-блок с художественной студией, гончарной мастерской, а также своим IT-блоком для изучения архитектурного проектирования, промышленного дизайна, компьютерной верстки и технологии создания веб-сайтов. Третий этаж отдадут учителям: для преподавательского состава создадут комфортное открытое пространство с коворкингом, переговорными и рекреационными зонами с кофе-пойнтами.

Концепция новой школы получила название "Слияние с природой". При ее разработке проектировщики хотели подчеркнуть связь образовательного пространства с природой и окружающим миром.