В Новой Москве в Сосенском поселении построят школу на 1,1 мест

Территория учебного заведения будет представлять собой систему открытых площадок, разделенных по видам деятельности и возрасту детей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вблизи деревни Николо-Хованское поселения Сосенского возведут школу общей площадью порядка 28 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект школы на 46 классов разработан в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тыс. мест", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Заммэра уточнил, что территория школы представляет собой систему открытых площадок, разделенных по видам деятельности и возрасту детей. "Помимо этого, предусмотрена физкультурно-спортивная база с гимнастической разметкой, игровой площадкой и стадионом с беговыми дорожками и детским футбольным полем. Также запроектирована зона отдыха, которая включает в себя игровые комплексы и небольшую общую локацию с тенистым садом", - добавил глава стройкомплекса.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в тексте, рассказал, что проект школы предусматривает оригинальное оформление. "Фасады представляют собой художественное сочетание различных материалов - бетонной плитки, фасадных кассет, витражного остекления в сочетании с оконными проемами, расположенными с определенным ритмом. Цветовое решение гармонично сочетается с существующей застройкой", - отметил он.

Здание выполнят в лаконичном стиле: два основных объема соединяются между собой в центральной части. По словам Кузнецова, для отделки используют бетонную плитку натурального оттенка, керамогранитные плиты графитового цвета и оранжевые кассеты для декоративных вставок. При этом блок начальной школы будет трехэтажным, а основной или средней школы - четырехэтажным.

Также проектом обеспечивается беспрепятственное передвижение по территории маломобильных групп населения.