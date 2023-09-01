В Новосибирске открыли образовательный кластер для подготовки педагогов

Его задача состоит в том, чтобы в 2023 году обеспечить регион 261 сотрудником детсадов, школ, а также организаций дополнительного образования

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Кластер, объединивший восемь образовательных организаций для подготовки педагогических работников, открылся в Новосибирске. Он позволит подготовить специалистов под конкретные рабочие места, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На базе областного педагогического колледжа №1 имени А. С. Макаренко открылся образовательный кластер "Педагогика". Этот образовательно-производственный центр по подготовке высококвалифицированных кадров создан в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Задача кластера - уже в 2023 году обеспечить регион 261 сотрудником детских садов, школ, организаций дополнительного образования. С 1 сентября в его рамках будут обучаться 450 студентов колледжа. В кластер вошли восемь образовательных организаций. Как отметили в пресс-службе, благодаря участию в проекте выстроят взаимодействие с работодателями по реализации совместных отраслевых проектов по подготовке высококвалифицированных кадров.

"Задачи кластера "Педагогика" - подготовить специалистов, которые будут мотивированы на конкретные рабочие места. Для организации максимально эффективного образовательного процесса будет обновлена материально-техническая база, разработаны образовательные программы, которые помогут готовить специалистов, необходимых работодателям. В перспективе педагогический колледж имени А. С. Макаренко расширит спектр подготовки среднего звена педагогического образования. В целом 1 сентября за парты сели более 40 тыс. студентов организаций среднего профессионального образования", - цитирует пресс-служба замминистра образования региона Андрей Головнина.

В конце августа глава областного Минобразования Сергей Федорчук сообщал, что в регионе не хватает более 1 тыс. школьных учителей. Наибольший дефицит отмечается среди преподавателей русского, математики и иностранных языков.

Федеральный проект "Профессионалитет" включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и представляет единый механизм действий федеральных и региональных органов власти, образовательных организаций и представителей бизнеса, который предусматривает новые механизмы управления колледжами.