В проекте может принять участие любой желающий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции "Спасибо учителю", говорится в материалах пресс-службы правительства.

"В проекте может принять участие любой желающий - позвонить или отправить открытку, выразить слова благодарности за помощь, поддержку и наставления, несмотря на расстояние и годы. В акции уже приняли участие свыше 500 тыс. человек", - говорится в материалах.

Целью этой акции является выражение благодарности и слов поддержки в адрес учителей, а также повышение престижа педагогических профессий.